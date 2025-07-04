Gemeinsam sind wir JOYCE! Überraschend, ehrlich, vielfältig
Das sind wir: Frauen, wie du und ich! Ganz unterschiedlich und doch in einer gemeinsamen Hoffnung verbunden. Wir schätzen ehrliche Berichte und mutmachende Impulse genauso wie kontroverse Diskussionen. Gemeinsam weiten wir unseren Horizont, lernen voneinander und gehen kreative Wege, um Jesus immer ähnlicher zu werden.
„Manchmal fühle ich mich hilflos und unter Druck, gerade in christlichen Kreisen ein bestimmtes Bild aufrecht zu erhalten. Können wir mal ehrlich miteinander werden?“
JOYCE bietet ehrliche und echte Inspiration, schaut hinter fromme Fassaden und holt die Leserin genau da ab wo sie ist – im Alltag.
Das erwartet euch in JOYCE
Wie eine Freundin begleitet euch JOYCE im Alltag
LEBEN
Mit Herz und Verstand: Mit Porträts und Interviews stellen wir inspirierende Frauen vor – unabhängig davon, ob sie in der Öffentlichkeit oder im Alltag das Leben ihrer Mitmenschen bereichern.
GLAUBEN
Kostbare Momente mit unserem Schöpfer: Impulse und Erfahrungsberichte, wie wir unsere Beziehung zu Gott stärken können, auf bekannten und neuen Wegen.
FEIERN
Für mehr Konfetti im Leben: Inspiration, Rituale und kreative Ideen, um das Leben zu feiern – sowohl zu besonderen Zeiten als auch im Alltag.
Dossiers
Was uns bewegt: Wir beleuchten jeweils ein geistliches oder lebenspraktisches Thema intensiver durch Erfahrungsberichte, Interviews, biblische Artikel und weiterführenden Tipps.
Gemeinsam unterwegs
Beim Gestalten jeder neuen JOYCE genieße ich es immer wieder, mit einem tollen Team von Autorinnen unterwegs zu sein, in dem wir untereinander und mit unseren Leserinnen teilen, was unser Leben reich macht, welche Themen uns im Alltag bewegen und was wir mit Gott erleben – in den schönen, wie auch in den herausfordernden Zeiten in unserem Leben.
Melanie Carstens, Redakteurin
Findet gute Lebensrhytmen!
Für euch zusammengestellt: Das Mini-Whitepaper mit praktischen Tipps und inspirierendem Inhalt um das Thema „Selbstfürsorge“ und „Mental-Load“. Für den Alltag erhaltet ihr passend zum Thema 3 exklusive Hintergrundbilder fürs Smartphone (Sperrbildschirm und Startbildschirm), die euch täglich motivieren!
Kundenstimmen
„Wie immer habe ich mich sehr gefreut, die neue Ausgabe der JOYCE in meinem Briefkasten zu finden. Ihr gehört für mich mit Abstand zum Besten, was die christliche Medienlandschaft zu bieten hat, und ich könnte für jede Ausgabe einen Leserbrief mit ganz viel Lob schicken.“
Steffi S.
„Ich lese JOYCE seit der ersten Ausgabe, die mir im Hauskreis überreicht wurde. JOYCE holt mich da ab, wo ich gerade stehe. Die letzte Ausgabe war wie für mich geschrieben. Ein total gelungener Themenmix.“
Andrea H.
„Danke für die inspirierenden und sehr authentischen Beiträge, so vieles spricht mir direkt ins Herz!“
Dorothee K.
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