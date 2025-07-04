Gemeinsam unterwegs

Beim Gestalten jeder neuen JOYCE genieße ich es immer wieder, mit einem tollen Team von Autorinnen unterwegs zu sein, in dem wir untereinander und mit unseren Leserinnen teilen, was unser Leben reich macht, welche Themen uns im Alltag bewegen und was wir mit Gott erleben – in den schönen, wie auch in den herausfordernden Zeiten in unserem Leben.